ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Oμόλογο: Υπερκάλυψη 2,4 φορές - Προσφέρθηκαν 1,2 δισ. ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με υπερκάλυψη 2,4 φορές, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την εταιρική ομολογιακή έκδοση έως 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας όσα έχει αναδείξει το insider.gr για αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών και retail στις προοπτικές του ισχυρότερου γκρουπ υποδομών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προσφέρθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου, καθώς ήδη από την πρώτη μέρα σχεδόν είχε καλυφθεί η αξία της έκδοσης. Το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Όσον αφορά στην τελική απόδοση, πληροφορίες θέλουν να διαμορφώνεται στο 3,2%, δηλαδή στο κάτω εύρος.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

