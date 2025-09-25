Βουλή: Ψηφίστηκε το ν/σ για την ενίσχυση υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων

Με ψήφους 157 υπέρ και 130 κατά, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα και λοιπές διατάξεις».

Το άρθρο 36 του νομοσχεδίου «Ενίσχυση σκοπού, επαναπροσδιορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου και σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -Αντικατάσταση παρ. 15 και προσθήκη παρ. 13Α και 15Α στο άρθρο 12 του ν. 4109/2013», επίσης εξασφάλισε 157 «ναι».

