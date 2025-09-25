Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Φουσκωμένος» ο φόρος του 2026, φορο-ανάσα το 2027

Το «φουσκωμένο» ελάχιστο φορολογητέο ποσό θα φέρει μεγαλύτερα εκκαθαριστικά σε περίπου 400.000 επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα από το τεκμαρτό. Tι αλλάζει στο τεκμαρτό εισόδημα, τι ισχύει για μικρούς οικισμούς και νέες μητέρες.

Αντιμέτωποι με περισσότερους φόρους θα βρεθούν το 2026 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαιτίας της αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος. Το «φουσκωμένο» ελάχιστο φορολογητέο ποσό θα φέρει μεγαλύτερα εκκαθαριστικά σε περίπου 400.000 επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα από το τεκμαρτό. Η φορολογική ανάσα για όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους θα έρθει την άνοιξη του 2027, όταν θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Φόροι 2026

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ από 1η Απριλίου 2025 έχει ανεβάσει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε το 2024. Αυτό σημαίνει ότι ο ελάχιστος φόρος αυξήθηκε από τα 1.256 στα 1.410 ευρώ, επιβαρύνοντας όσους επαγγελματίες εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα.

Εξαιρέσεις και ελαφρύνσεις

Για επαγγελματίες, με έδρα και κατοικία σε οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, το τεκμαρτό μειώνεται κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση. Από το σύστημα εξαιρούνται και οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα επόμενα δύο χρόνια, μέτρο που αφορά περίπου 6.000 μητέρες.

Φοροελαφρύνσεις από το 2027

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, από το 2027 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα δουν μειώσεις φόρου, ακόμη κι αν πέφτουν στην παγίδα του τεκμαρτού εισοδήματος. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι θα είναι οι ηλικίας έως 30 ετών, οι επαγγελματίες με παιδιά και όσοι δηλώνουν πάνω από 40.000 ευρώ.

Ειδικότερα οι ελαφρύνσεις που θα δουν οι επαγγελματίες διαμορφώνονται ως εξής:

Χωρίς παιδιά: Όφελος από 100 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 1.600 ευρώ από 60.000 ευρώ και άνω.

Όφελος από 100 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 1.600 ευρώ από 60.000 ευρώ και άνω. Με 1 παιδί: Μείωση φόρου από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 2.000 ευρώ για εισόδημα από 60.000 ευρώ και άνω.

Μείωση φόρου από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 2.000 ευρώ για εισόδημα από 60.000 ευρώ και άνω. Με 2 παιδιά: Όφελος από 300 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 2.400 ευρώ για εισόδημα από 60.000 ευρώ και άνω.

Όφελος από 300 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ έως 2.400 ευρώ για εισόδημα από 60.000 ευρώ και άνω. Με 3 παιδιά: Το ετήσιο όφελος ξεκινάει από 650 ευρώ (15.000 ευρώ) και φτάνει έως 3.300 ευρώ για εισοδήματα 60.000 ευρώ και πάνω.

Φορο-μπόνους για νέους

Αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ προβλέπεται για κάθε αυτοαπασχολούμενο έως 25 ετών, ενώ λιγότεροι φόροι προβλέπονται και για επαγγελματίες 26-30 ετών καθώς τα εισοδήματά του έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Επίσης, οι πολύτεκνοι επαγγελματίες θα έχουν αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ.