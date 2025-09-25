Μ. Ανατολή: Οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στην Πόλη της Γάζας - Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου

Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν ακόμα βαθύτερα στην Πόλη της Γάζας σήμερα ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατευθύνεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα σήμερα, όπως ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 11 άνθρωποι από δύο οικογένειες στην πόλη Ζαουάιντα στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, όπου αεροσκάφη χτύπησαν κτίριο διαμερισμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό αλλά δήλωσε ότι χτύπησε 170 στόχους σε όλη τη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες και επιτέθηκε σε «τρομοκρατικές υποδομές» που χρησιμοποιούνταν από οργανώσεις μαχητών για επιθέσεις κατά στρατιωτών. Οι δυνάμεις του βρίσκονται βαθιά μέσα στην Πόλη της Γάζας, δήλωσε.

Τα άρματα μάχης εισήλθαν στην Πόλη της Γάζας στο πλαίσιο επιχείρησης που, σύμφωνα με το Ισραήλ, έχει στόχο την εξάλειψη της Χαμάς μετά τη φονική της επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, και η οποία, ωστόσο, έχει σχεδόν ισοπεδώσει την περιοχή και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η Πόλη της Γάζας είναι το τελευταίο προπύργιο της παλαιστινιακής οργάνωσης, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εκεί, καθώς φοβούνται ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να πάνε.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον είναι βέβαιη πως θα υπάρξει καθοριστική πρόοδος αναφορικά με τη Γάζα τις ερχόμενες ημέρες αφότου ο Τραμπ παρουσίασε το ειρηνευτικό του σχέδιο 21 σημείων σε ηγέτες κυρίως μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αύριο, Παρασκευή, και να συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα. Αναχωρώντας από το Ισραήλ σήμερα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα καταγγείλει τους ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος.

