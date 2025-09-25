Τριπλασίασε τις πωλήσεις αυτοκινήτων της στην ΕΕ η BYD - Κατήφορος χωρίς φρένα για Tesla

Η BYD πούλησε τρεις φορές περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα στην ΕΕ τον περασμένο μήνα από ό,τι τον Αύγουστο του 2024

Οι πωλήσεις της Tesla στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 36,6% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).​​​​​​​​ Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ πούλησε 8.220 οχήματα τον Αύγουστο στην ΕΕ, από 12.966 τον αντίστοιχο μήνα του 2024 μειώνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 1,2% από 2% πριν από ένα χρόνο.

Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 30,2% τον Αύγουστο σε 120.797 οχήματα στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 121% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 3.529 οχήματα. Το μερίδιο αγοράς τους διπλασιάστηκε στο 5,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Επίσης, τον Αύγουστο, οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων ξεπέρασαν τις πωλήσεις της Audi και της Renault στην Ευρώπη. «Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ανταποκρίνονται θετικά στην αυξανόμενη, ανταγωνιστική γκάμα των κινεζικών εμπορικών σημάτων», εξήγησε ο Φελίπε Μουνόθ, Παγκόσμιος Αναλυτής της JATO Dynamics. «Φαίνεται ότι αυτές οι μάρκες έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα που ανακύπτουν» πρόσθεσε.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώνονται ραγδαία στην Ευρώπη λόγω των αμφιλεγόμενων πολιτικών θέσεων και των παρεμβάσεων του Μασκ στην ευρωπαϊκή σκηνή μαζί με τον ραγδαίο ανταγωνισμό από τις κινεζικές μάρκες. Η BYD πούλησε τρεις φορές περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα στην ΕΕ τον περασμένο μήνα από ό,τι τον Αύγουστο του 2024, ξεπερνώντας την Tesla για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Η Stellantis επέστρεψε σε αύξηση πωλήσεων στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, καθώς η συνολική αγορά επεκτάθηκε με ώθηση από τις πωλήσεις plug-in υβριδικών (PHEV) και ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV). Η πληγείσα ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δασμών των ΗΠΑ, του ανταγωνισμού από την Κίνα και των δυσκολιών στην τήρηση των κανόνων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.