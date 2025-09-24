Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε το Εϊλάτ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε το Εϊλάτ
Πηγή: Associated Press
Η παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο άκρο του Ισραήλ, επλήγη σήμερα το απόγευμα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Η παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο άκρο του Ισραήλ, επλήγη σήμερα το απόγευμα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες «από τα θραύσματα», οι δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο νωρίτερα, αφού εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έβγαλε το προσωπείο ο Ερντογάν για Αιγαίο και Κύπρο - Απαλός Γερουλάνος αιφνιδιάζει Ανδρουλάκη

Άντρας, 50άρης και Έλληνας ο μέσος επιχειρηματίας - Ασχολείται με το εμπόριο, πληρώνει τις φθηνότερες εισφορές

Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

tags:
Ισραήλ
Υεμένη
Drone

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider