Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Τέμπη: Ο μόνος δρόμος για την απονομή Δικαιοσύνης είναι η έναρξη της δίκης

Στο ζήτημα της ανάκτησης της εμπιστοσύνης από πολίτες και επιχειρήσεις προς την δικαιοσύνη και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας της χώρας επικεντρώθηκε συζήτηση στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» το οποίο συνδιοργανώθηκε από το ΣτΕ, τον Άρειο Πάγο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον ΣΕΒ, τον ΣΔΕΕ και το ΕΚΠΑ.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών που απασχολεί την επικαιρότητα με αφορμή την απεργία πείνας από τον κ. Πάνο Ρούτσι που ζητάει την εκταφή του γιου του. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, τόνισε ότι κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στη σημερινή φάση της διαδικασίας.

Όπως εξήγησε, οποιοδήποτε αίτημα – ακόμη και αν έχει απορριφθεί κατά την ανάκριση – μπορεί να επανυποβληθεί στο ακροατήριο, όταν ξεκινήσει η δίκη. Η κ. Παπαδοπούλου επεσήμανε ότι η ανάκριση έχει ολοκληρωθεί με νόμιμο τρόπο και παρόμοια αιτήματα έχουν ήδη εξεταστεί και απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις. Υπογράμμισε, δε, ότι μόνο με εντολή της Προέδρου Εφετών θα μπορούσε να ξανανοίξει η ανάκριση, κάτι που δεν δικαιολογείται όταν τα ίδια αιτήματα έχουν απορριφθεί.

Σημείωσε όμως με έμφαση πως «ο μόνος δρόμος για την απονομή δικαιοσύνης είναι η έναρξη της δίκης» και κάλεσε τους συγγενείς να μην παρασύρονται από όσους εκμεταλλεύονται τον πόνο τους. Ανέδειξε ως μεγαλύτερη παθογένεια τη μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, τόσο στην πολιτική όσο και στην ποινική διαδικασία. Οι αναβολές, οι πολυπρόσωπες δίκες και ο υπερβολικός όγκος δικογράφων δημιουργούν σοβαρά προβλήματα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Για την αντιμετώπισή τους παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα: αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για εξ αποστάσεως ολοκλήρωση διαδικασιών, μείωση πινακίων ώστε κάθε υπόθεση να εκδικάζεται σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, καθώς και δημιουργία νέου Ποινικού Τμήματος στο Εφετείο Αθηνών.

Τόνισε επίσης τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, την ενίσχυση της επιθεώρησης των δικαστών και την αναμόρφωση του προγράμματος της Σχολής Δικαστών, ώστε οι νέοι δικαστές να είναι έτοιμοι για ταχύτερη και ποιοτικότερη έκδοση αποφάσεων.

«Κύριο μέλημά μου είναι η ποιότητα και η ταχύτητα στην απονομή, με αποφάσεις ορθές και αιτιολογημένες σε εύλογο χρόνο», υπογράμμισε η κα Παπαδοπούλου, καλώντας σε συνεργασία το Υπουργείο και τους δικηγορικούς συλλόγους για τον περιορισμό των αναβολών.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, εξέφρασε την αγανάκτησή του για προσπάθειες άσκησης πίεσης εκτός του πλαισίου του νόμου. Όπως εξήγησε, η εκταφή μπορεί να διαταχθεί μόνο για υγειονομικούς λόγους μετά την πάροδο τριετίας και με διοικητική διαδικασία που προβλέπεται από το αρμόδιο κοιμητήριο, όχι στο πλαίσιο μιας ήδη κλεισμένης δικογραφίας. Τόνισε ότι η ανακομιδή των οστών με σκοπό νέες εξετάσεις δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάκρισης που έχει ολοκληρωθεί.