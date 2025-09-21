Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πάνω από 44.000 επιβάτες στην 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου

Στο μετρό και το τραμ καταγράφηκαν πάνω από 42.000 επικυρώσεις, ενώ περίπου 2.000 επιβάτες προτίμησαν τις νυχτερινές γραμμές λεωφορείων.

Χιλιάδες Αθηναίοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς και αυτό το Σάββατο, καθώς περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι χρησιμοποίησαν μετρό και τραμ από τα μεσάνυχτα έως το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δεύτερο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποδεικνύει πως το μετρό όχι μόνο ήρθε για να μείνει, αλλά και για να αλλάξει τα δεδομένα στις βραδινές μετακινήσεις.

Στο μετρό και το τραμ καταγράφηκαν πάνω από 42.000 επικυρώσεις, ενώ περίπου 2.000 επιβάτες προτίμησαν τις νυχτερινές γραμμές λεωφορείων. Συνολικά 44.302 επιβάτες επέλεξαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς το βράδυ του Σαββάτου.

Και τη δεύτερη εβδομάδα της 24ωρης λειτουργίας σε μετρό, τραμ και λεωφορεία ο κόσμος φαίνεται να αγκαλιάζει το μετρό, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να ισχύσει και για άλλες ημέρες.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανταπόκριση που βρίσκει στο επιβατικό κοινό 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών και ευχαρίστησε τους συνολικά 339 εργαζόμενους που συνέβαλαν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα να αξιοποιείται η πλατφόρμα report.oasa.gr, στην οποία οι επιβάτες μπορούν να δηλώνουν προβλήματα στη λειτουργία των Μέσων μαζικής μεταφοράς.