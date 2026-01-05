Πολιτική | Διεθνή

Το Ιράν ζήτησε την απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο

Νικολάς Μαδούρο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το Ιράν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, ζήτησε σήμερα την απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ κρατούμενος έπειτα από μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψή του.

«Ο πρόεδρος μιας χώρας και η σύζυγός του απήχθησαν. «Δεν υπάρχει λόγος υπερηφάνειας, πρόκειται για παράνομη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

«Όπως τόνισε ο λαός της Βενεζουέλας, ο πρόεδρός του πρέπει να απελευθερωθεί», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Εξάλλου το Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις του με τη Βενεζουέλα δεν θα αλλάξουν.

«Οι σχέσεις μας με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένης της Βενεζουέλας, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και έτσι θα παραμείνουν», τόνισε ο Μπαγκαΐ.

«Είμαστε σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας», σημείωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

