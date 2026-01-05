Μαρινάκης: Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τους αγρότες - Η υπομονή έχει εξαντληθεί

«Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το πρωί της Τετάρτης θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα για τους αγρότες, «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς», όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις. Θα εξειδικεύσει ουσιαστικά τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί ακριβώς πάνω στο πλαίσιο που έχουν θέσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα», σημείωσε.

«Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι για όσους είναι στα μπλόκα», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή».

«Σε μία λογική στάθμισης η Κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ για να γίνει εκκένωση των εθνικών οδών. Τα 4.000 – 5.000 τρακτέρ δεν είναι όλοι αγρότες.

Η υπομονή όσων έκαναν 4- 5 ώρες παραπάνω έχει εξαντληθεί και πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Το να είσαι υπέρ των αγροτών δε σημαίνει ότι ανέχεσαι για καιρό μία κατάσταση ταλαιπωρίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί, για να μην πω ότι είμαστε στο "και 5"» πρόσθεσε.

Επιτροπή διερεύνησης για το FIR Αθηνών

Δεν τέθηκε θέμα ασφάλειας των πτήσεων, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις παρεμβολές σε πολλαπλές συχνότητες που επηρέασαν τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών.

«Συγκροτείται με τη διαδικασία κατεπείγοντος επιτροπή διερεύνησης με 5 μέλη από ΕΕΤΤ, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το ΓΕΕΘΑ, την ευρωπαϊκή αρχή Eurocontrol και την Εθνική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας», είπε ο κ. Μαρινάκης επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για κυβερνοεπίθεση, αλλά ο στόχος είναι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τη σειρά δράσεων για πλήρη εκσυγχρονισμό των συστημάτων και διευκρίνισε ότι το γεγονός ότι χρειάζονται νέα συστήματα δεν σημαίνει ότι με τα παρόντα δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

