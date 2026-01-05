Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες οφείλουν στον ΕΦΚΑ 50,6 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με το 1/4 του ελληνικού ΑΕΠ.

Κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ αυξήθηκε -μέσα σε ένα τρίμηνο- το χρέος που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ έως τον Σεπτέμβριο του 2025, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 50,6 δισ. ευρώ.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς αποκαλύπτουν πως οι μη μισθωτοί οφείλουν στον ΕΦΚΑ ποσό σχεδόν ίσο με το 1/4 του ελληνικού ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου έτους 2025 του ΚΕΑΟ (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2025), το συνολικό χρέος στο τέλος του 2024 ήταν 49.286.787.961 €, μέσα στο α’ τρίμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 443.587.034 € και ανήλθε σε 49.730.374.995 €, το β’ τρίμηνο έφτασε στο ποσό των σχεδόν 50,3 δις € και το γ’ τρίμηνο ανήλθε σε 50,68 δις € (50.682.612.587 €).

Εντός του γ' τριμήνου στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 32.859 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.196 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 124 οφειλέτες από τον τ. ΟΑΕΕ, 139 οφειλέτες από το τ. ΕΤΑΑ, 518 οφειλέτες από το τ. ΕΤΕΑΕΠ, 52 οφειλέτες από το τ. ΟΓΑ και 73 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ. Συνολικά στο τρίτο τρίμηνο του 2025 εντάχθηκαν 49.961 νέοι οφειλέτες με οφειλές ύψους 33.337.522 € (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).



Πόσο χρωστούν οι οφειλέτες

Ουσιαστικά, ο ρυθμός αύξησης του χρέους κυμαίνεται από 300 έως 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον περιορισμό του. Το στοιχείο ότι δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι οφειλέτες, με χρέος έως 30.000 ευρώ, αδυνατούν να ανταποκριθούν, αποτυπώνει τη δυσκολία έως και αδυναμία αποπληρωμής.

Οι περισσότεροι οφειλέτες (1.464.877 ή ποσοστό 70%) χρωστούν μέχρι 15.000 ευρώ, ενώ μέχρι 30.000 ευρώ χρωστά το 87,31% των οφειλετών (1.825.923 οφειλέτες).

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 361.046 οφειλέτες με οφειλή από 15.000 – 30.000 € ο καθένας (15,45% του τρέχοντος υπολοίπου), ενώ αντίστοιχα μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών συγκεντρώνουν 96.217 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 € (13,39% του τρέχοντος υπολοίπου)

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. € (2.904 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,23% του υπόλοιπου οφειλών).

«Η ετήσια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 9,6% το 2023, κατά 3,46% το 2024 και κατά 2,7% το 2025 (σωρευτικά 15,76%) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγησή τους, σε συνδυασμό με την εκτίναξη των χρεών τους προς την Εφορία και τις τράπεζες, τους έχουν οδηγήσει σε αδυναμία να καταβάλουν τις εισφορές τους», σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, καθ. Αλέξη Μητρόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των οφειλετών με νέες οφειλές αυξάνεται διαρκώς από το 2019. Πιο συγκεκριμένα, οφειλές που ξεκινούν το 2019 δημιούργησαν 67.314 ασφαλισμένοι, οφειλές με έτος έναρξης το 2024 δημιούργησαν 118.145 ασφαλισμένοι, ενώ το α’ εννεάμηνο του 2025 εμφανίστηκαν 103.702 νέοι οφειλέτες.

Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ εντός του τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2025) ανέρχονται σε 504.266.056 €. Από την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί συνολικά 14.630.919.978 €.