Βαρουφάκης: Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας μέχρι και για εμπειρίες που είχε με ναρκωτικές ουσίες.

Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης, καθώς εμφανίστηκε στο vidcast «Phasma» των Γκάια Μερκούρη και Δημήτρη Πετρίχου, μιλώντας μέχρι και για εμπειρίες που είχε με ναρκωτικές ουσίες.

Απαντώντας αρχικά σε ερώτηση για το αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε με ειλικρίνεια: «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr