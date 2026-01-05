Τουρκία: Στο 30,9% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο - Επιβραδύνθηκε για 3ο διαδοχικό μήνα

Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 31,1% σε ετήσια βάση από 31,65% τον προηγούμενο μήνα, η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Δεκέμβριο, τον τρίτο διαδοχικό μήνα, γεγονός που πιθανώς να αποτελεί ένα «παράθυρο» για την κεντρική τράπεζα να συνεχίσει την καθοδική πορεία των επιτοκίων της το 2026, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 30,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία τη Δευτέρα, από 31,1% τον προηγούμενο μήνα, τη στιγμή που οι οικονομολόγοι ανέμεναν 31%, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει ασταθή στοιχεία όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα, υποχώρησε στο 31,1% σε ετήσια βάση από 31,65% τον προηγούμενο μήνα, η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι μηνιαίες τιμές παρουσίασαν ελάχιστη μεταβολή από την ένδειξη 0,9% του Νοεμβρίου, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 1%.

Η μείωση των τιμών των ενδυμάτων και των μεταφορών συνέβαλε στην καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση του Δεκεμβρίου, ωστόσο, η ανοδική πίεση προήλθε από τις τιμές των τροφίμων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2% σε μηνιαία βάση.

Παρότι τα στοιχεία του Δεκεμβρίου επιβεβαιώνουν ότι ο αποπληθωρισμός στην Τουρκία συνεχίζεται — αν και με αργό ρυθμό — μια πιο έντονη επιβράδυνση είναι πιθανή τον Ιανουάριο λόγω μέτριων αυξήσεων φόρων.