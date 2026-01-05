UBS: Νέα σύσταση neutral και τιμή-στόχος 10,7 ευρώ για τη μετοχή του ΔΑΑ

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι ο τίτλος του ΔΑΑ υπήρξε αυτός με την καλύτερη επίδοση στον κλάδο το 2025, με άνοδο 34%, προχωρούν ωστόσο σε αναθεώρηση της σύστασης και της τιμής-στόχου «καθώς πλέον η σχέση κινδύνου/απόδοσης είναι πιο ισορροπημένη και απουσιάζουν άμεσοι καταλύτες».

Νέα τιμή-στόχο 10,7 ευρώ (από 11 ευρώ προηγουμένως) και σύσταση neutral (από buy), δίνει για τη μετοχή του ΔΑΑ η UBS.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι ο τίτλος του ΔΑΑ υπήρξε αυτός με την καλύτερη επίδοση στον κλάδο το 2025, με άνοδο 34%, προχωρούν ωστόσο σε αναθεώρηση της σύστασης και της τιμής-στόχου «καθώς πλέον η σχέση κινδύνου/απόδοσης είναι πιο ισορροπημένη και απουσιάζουν άμεσοι καταλύτες», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παρότι οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις προοπτικές αύξησης της επιβατικής κίνησης, η μεσοπρόθεσμη εξέλιξη των τιμολογίων παραμένει ασαφής, ενώ τα οφέλη από την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων αναμένεται να φανούν στο μέλλον και σταδιακά, εξηγεί η UBS.

Ο οίκος εκτιμά επίσης ότι η μετοχή αποτιμάται εύλογα με τον δείκτη EV/FY26E EBITDA στο 10x, «παρά το γεγονός ότι προσφέρει μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στον κλάδο» (η οποία εκτιμάται σε περίπου 6^ για την περίοδο 2026-2029).

Στο εξής, οι αναλυτές της UBS εστιάζουν σε τρία βασικά μέτωπα: στη μεσοπρόθεσμη δυναμική κίνησης και τιμολογίων, στο κατά πόσο μπορεί η επέκταση των εμπορικών χώρων να διαμορφώσει τη δαπάνη ανά επιβάτη και, τρίτον, στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ΔΑΑ. Όπως σχολιάζει η UBS, «με τον Γιώργο Καλλιμασιά να αναλαμβάνει καθήκοντα CEO από την 1η Φεβρουαρίου, θεωρούμε ότι η έγκαιρη και εντός κόστους υλοποίηση θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα».