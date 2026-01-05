Θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές στις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας Αριστείδης Κορέας, με αφορμή το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Ο Εισαγγελέας ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο να διακριβωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και εφόσον ισχύει ότι έγιναν παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, να εντοπίσει από πού προήλθαν.

Νωρίτερα, μιλώντας ΕΡΤnews, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, επεσήμανε πως άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα.

«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε μάλιστα και επανέλαβε πως δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων. Επίσης, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και εκσυγχρονισμού «ώστε μέχρι το 2028 να έχουν εκσυγχρονιστεί όλα τα ζητήματα». «Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ‘Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.