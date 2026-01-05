ΧΑ: Ήπιες διακυμάνσεις κοντά στα πολυετή υψηλά για τον Γενικό Δείκτη

Με ήπιες εναλλαγές προσήμου κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε μια εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων.

Με ήπιες εναλλαγές προσήμου κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, μετά τα νέα υψηλά δεκαπενταετίας στα οποία «σκαρφάλωσε» κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους.

Εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων η τρέχουσα, λόγω της αργίας των Φώτων, τόσο για το ΧΑ όσο και για πολλές ευρωπαϊκές αγορές, και στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχούν οι εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, με το βλέμμα ωστόσο να στρέφεται και στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι αγορές παραβλέπουν προς το παρόν το όποιο γεωπολιτικό ρίσκο και κινούνται ανοδικά, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται περί του 0,9%, τον γαλλικό CAC40 στο +0,7% και τον βρετανικό FTSE100 στο +0,35%.

Όπως σχολιάζει στην εβδομαδιαία ανάλυσή της η Fast Finance, η χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τραπεζικό δείκτη να παίρνει εκ νέου τη σκυτάλη έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις και να επιβεβαιώνει τον ηγετικό του ρόλο στην αγορά.

Μεταξύ άλλων, η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η αγορά συνεχίζει να προσελκύει σταδιακά νέους επενδυτές και φρέσκα κεφάλαια, αλλά και αυξημένες τοποθετήσεις από υφιστάμενους επενδυτές, και ότι «η διάχυση του ενδιαφέροντος σε όλο το ταμπλό φαίνεται πλέον να αποκτά ουσιαστική υπόσταση, με τα γνωστά φαινόμενα rotation να ενισχύονται, επιβεβαιώνοντας ότι η αρχή του έτους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τόσο για τη διαμόρφωση της τάσης όσο και για τις αποδόσεις».

«Η ελληνική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει μεγαλύτερη επιθετικότητα στις ανοδικές κινήσεις και αυξημένη άμυνα στις πτωτικές, χαρακτηριστικά που εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και το 2026» επισημαίνουν οι αναλυτές της Fast Finance, υπογραμμίζοντας πως «η νέα χρονιά έχει τη δυναμική να οδηγήσει σε έντονες κινήσεις και υπερβολές, καθώς η εισροή κεφαλαίων γίνεται όλο και πιο επιθετική». Παράλληλα, εκτιμούν ότι η μεσαία αλλά και η μικρή κεφαλαιοποίηση «δείχνουν ικανές να πρωταγωνιστήσουν σε επίπεδο αποδόσεων το 2026, με αρκετά διαγράμματα να σηματοδοτούν την έναρξη επιθετικών κινήσεων».

Σε ό,τι αφορά την τεχνική εικόνα, η Fast Finance επισημαίνει ότι o Γενικός Δείκτης φαίνεται να στοχεύει σε πρώτη φάση τη ζώνη των 2.350 μονάδων, με ενδιάμεση αντίσταση τις 2.260 μονάδες, και ότι, παραδοσιακά, το πρώτο διάστημα του έτους έχει δώσει ικανοποιητικές αποδόσεις και όλα δείχνουν ότι το μοτίβο αυτό ενδέχεται να επαναληφθεί και φέτος.

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.152,60 μονάδες με μικρές απώλειες 0,25%, ενώ τραπεζικός δείκτης κινείται ήπια ανοδικά, ενισχυμένος 0,27% στις 2.387,65 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 42 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 57 σε αρνητικό έδαφος και 54 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 18,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €2,48 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.