Χατζηδάκης: Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο θεατές στα μπλόκα - Μια μειοψηφία κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία

«Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν, υπήρξαμε ανεκτικοί με τους αγρότες», όπως ανέφερε. Μέχρι και ΕΔΕ για το FIR αν χρειαστεί. Τι είπε για Μαδούρο.

Στο ζήτημα του FIR Αθηνών αναφέρθηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας να διερευνήσουν το ζήτημα.

«Περιμένουμε τα πορίσματα και αν χρειαστεί ο υπουργός Μεταφορών θα προχωρήσει και σε ειδική έρευνα. Η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Eurocontrol και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια. Θα δοθούν το ταχύτερο υπεύθυνες απαντήσεις και αν υπάρχουν ευθύνες σε όποιο επίπεδο, θα αποδοθούν. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με το θέμα της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Τέλος για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τη θέση της κυβέρνησης σημειώνοντας τα εξής: «Πρώτον, ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ελλάδα είχε ήδη αναγνωρίσει τον προηγούμενο πρόεδρο, Εντμούντο Γκονζάλες που εξελέγη το 2024. Τρίτον, υπήρξε κοινή δήλωση 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση της Ουγγαρίας που ήθελε πιο φιλοαμερικανική τοποθέτηση, η οποία σημειώνει τα παραπάνω όπως επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να υπάρξει ομαλή και δημοκρατική μετάβαση. Και θα υπάρξει τοποθέτηση της Ελλάδας σήμερα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Όλοι αυτοί που εμφανίζονται πολύ ευαίσθητοι», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δεν είδα να δείχνουν την ίδια ευαισθησία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και προσπαθούν να εξισώσουν διαφορετικά πράγματα γιατί στη μία περίπτωση υπάρχει δικτατορία και στην άλλη δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος. Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες θα διαψεύσει όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει και θα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από την δικτατορία Μαδούρο».

«Για αυτό και η κυβέρνηση έχει προσφύγει ήδη στις υπηρεσίες τόσο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών όσο και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Αν χρειαστεί, ο υπουργός θα προχωρήσει μέχρι και σε ΕΔΕ. Το ταχύτερο θα δοθούν απαντήσεις, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με θέματα ασφαλείας».

«Δεν είναι κατανοητό να μην προσέρχονται οι αγρότες σε διάλογο με την κυβέρνηση»

«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Αν ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές επιμείνουν στην άρνηση, δεν μένει παρά στα εκκρεμή ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους, να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα. Υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν. Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία».

Αυτά ανέφερε σχετικά με τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Χατζηδάκης, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024.

«Έχουν καταβληθεί αυτά τα χρήματα, έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Επομένως δεν είναι νοητό ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές - γιατί δεν μιλάμε για το σύνολο των αγροτών και ούτε για το σύνολο των συνδικαλιστών - να επιμένουν σε αυτήν την παράδοξη γραμμή. Να μην έρχονται να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό και την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Υπήρξαμε ανεκτικοί ,γιατί προηγήθηκε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων η οποία πάντως δεν ξεπέρασε τον ένα μήνα, καθώς οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου αντί για τον Οκτώβριο. Και γιατί επίσης υπάρχουν όντως πραγματικά προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι με την ευλογιά. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα».

Αναφερόμενος στα επιμέρους αιτήματα των αγροτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

- Για το ρεύμα: Η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση.

- Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.

- Για τη συμφωνία MERCOSUR: Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε.

- Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων: Υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Αν δεν έρθουν να το συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε μόνοι μας.

- Για το ΟΣΔΕ: Το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

«Υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι αν οι αγρότες επιμένουν στην άρνηση, «δεν μας μένει κάτι άλλο παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας πού καταλήγουμε αντί να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για «σαφή χρωματισμό» πίσω από ορισμένα μπλόκα και για αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι υποκινούνται από συγκεκριμένα κόμματα.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», εξήγησε. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά».

«Δικτάτορας ο Μαδούρο, ο ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει ότι χρηματοδοτήθηκε από το καθεστώς»

Τέλος, ερωτηθείς για τη σύλληψη και φυλάκιση του Νικολάς Μαδούρο, απάντησε: «Ήταν δικτάτορας, αυτή είναι η θέση της Ελλάδας και της ΕΕ. Όποιος στην Ελλάδα πιστεύει πως δεν ήταν, να βγει και να το πει. Η χώρα μας ήδη είχε αναγνωρίσει τον Γκονζάλες το 2024. Χθες το βράδυ 26 χώρες της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και εξαιρουμένης της Ουγγαρίας - έκαναν κοινή δήλωση που αναφέρονται ακριβώς στο ότι ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας».

Και συνέχισε λέγοντας: «Όλοι οι ευαίσθητοι με αυτό το θέμα δεν είδα να δείχνουν τέτοια ευαισθησία για το Διεθνές Δίκαιο όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ώρες θα βγει και θα διαψεύσει όλα τα σχετικά δημοσιεύματα και θα πει ότι το κόμμα του δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ από το καθεστώς Μαδούρο».