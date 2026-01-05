Πολιτική | Ελλάδα

Κοντογεώργης: Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα Σημίτη

Ημέρα μνήμης αποτελεί η σημερινή, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, «έναν πολιτικό που άφησε τη δική του σφραγίδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου».

«Για έναν άνθρωπο που εργάστηκε συστηματικά και συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές εθνικές κατακτήσεις της πατρίδας μας, αλλά και με τη διαρκή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και τον εξευρωπαϊσμό της χώρας» γράφει ο κ. Κοντογεώργης.

Παράλληλα, αναφέρεται και στην ανθρώπινη πλευρά της προσωπικότητας του Κώστα Σημίτη, κάνοντας λόγο για έναν καλό, ευγενή και ειλικρινά υποστηρικτικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο ιδεών, ήθους και προσφοράς.

