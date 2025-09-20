Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει νέους περιορισμούς στο Χάρβαρντ

Το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι έθεσε το Χάρβαρντ υπό το καθεστώς «ενισχυμένης επίβλεψης κεφαλαίων», λόγω «αυξανόμενων ανησυχιών όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση».

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε χθες, Παρασκευή, επιπλέον περιορισμούς στην πρόσβαση του Χάρβαρντ σε ορισμένα ομοσπονδιακά κεφάλαια, σε ένα νέο επεισόδιο της μάχης της κατά του παλαιότερου και έγκριτου αμερικανικού πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το καθεστώς αυτό επιβάλλει στο πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί εφεξής ίδια κεφάλαια για να προωθεί την ομοσπονδιακή βοήθεια που χορηγείται στους φοιτητές προτού να είναι σε θέση να ανακτά τα ποσά αυτά από το κράτος.

«Οι φοιτητές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αλλά το Χάρβαρντ θα οφείλει να καλύπτει τις αρχικές καταβολές προκειμένου να εγγυάται ότι το πανεπιστήμιο δαπανά τα δημόσια κεφάλαια με υπεύθυνο τρόπο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ.

Εξάλλου το υπουργείο αξιώνει από το Χάρβαρντ να «παρέχει μια αμετάκλητη επιστολή πίστωσης 36 εκατομμυρίων δολαρίων ή άλλη οικονομική εγγύηση που κρίνεται αποδεκτή».

Η νέα αυτή επίθεση κατά του πανεπιστημιακού ιδρύματος γίνεται λίγο καιρό ύστερα από μια πρώτη δικαστική νίκη του Χάρβαρντ απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία το κατηγορεί ότι εξυπηρετεί στην καλλιέργεια της ιδεολογίας «γουόκ» (woke) και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους φοιτητές του κατά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, δικαστής της Βοστώνης έδωσε εντολή για την ακύρωση του παγώματος χρηματοδοτήσεων ύψους περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση. Στην απόφασή της η δικαστής κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού» για να προβεί σε μια «ιδεολογικά υποκινούμενη» επίθεση.

Το Χάρβαρντ, το οποίο δεν έχει αντιδράσει στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ανακοίνωσε χθες ότι άρχισε να ανακτά μέρος των κεφαλαίων που είχαν παγώσει.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την καταβολή 46 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης στην έρευνα από το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα πρώτο στάδιο και ελπίζουμε να δούμε όλες τις χρηματοδοτήσεις μας να αποκαθίστανται από την πλευρά όλων των υπηρεσιών του κράτους», αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ