Κλήρωση Eurojackpot 19/09/25: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (19/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 161 είναι οι εξής: 9, 37, 40, 41, 46, και 1, 12.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

