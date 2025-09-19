Ειδήσεις | Ελλάδα

Μεγάλη επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στη Νίβρυτο Ηρακλείου - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Το έργο της κατάσβεσης καταστούν δυσχερές, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νίβρυτος του Δήμου Γόρτυνας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότεροι από 20 άνδρες, ενώ επιχειρούν επιπλέον τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ, αλλά και δύο εναέρια μέσα που κάνουν ρίψεις νερού.

Το έργο της κατάσβεσης καταστούν δυσχερές, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

