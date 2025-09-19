Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου ο Δ. Φάββας

Ως διευθυντής του Συνδέσμου αναλαμβάνει ο γεωργοοικονομολόγος Βασίλης Ζαμπούνης.

Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου (ΣΥ.Π.Ε.Τ.Ε.ΕΛ.) πραγματοποιήθηκε χθες (18/9/2025) σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το παρακάτω προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο:

- Πρόεδρος: Δημήτρης Φάββας από την εταιρεία Ελαιώνες Φάββας.

- Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ψαρουδάκης από την εταιρεία Creta Eleon Α.Ε.

- Γενική Γραμματέας: Γεωργία Κυριακοπούλου από την εταιρεία Hellas Oil A.E.

- Ταμίας: Στέφανος Βοστάνης από την εταιρεία Κατσακούλης Α.Ε.

- Μέλος: Τάγαρης Χρήστος από την εταιρεία Τάγαρη Α.Ε.

- Μέλος: Ιωάννης Σελλάς από την εταιρεία Sellas Olive House.

- Μέλος: Θεόδωρος Μπουντούνης από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μολάων Πακίων

Ως διευθυντής του Συνδέσμου αναλαμβάνει ο γεωργοοικονομολόγος Βασίλης Ζαμπούνης.

Ο κ. Φάββας, με δήλωσή του, συνόψισε τους σκοπούς του ΣΥ.Π.Ε.Τ.Ε.ΕΛ.: «Η ελαιοκομία, η ελαιουργία, καθώς και η εμπορική διαχείριση του ελληνικού ελαιολάδου θα μπορούσαν με τις κατάλληλες συνέργειες και συνεργασίες να προσφέρουν πολλά περισσότερα όχι μόνο στον ελαιοκομικό τομέα αλλά και στην οικονομία της χώρας μας. Στρατηγικά προτάγματα, υπαρξιακής διάστασης, αποτελούν οι διαθέσιμοι παραγωγικοί πόροι, καθώς και η διαθεσιμότητα των εμπλεκομένων να αναζητήσουν λύσεις ώστε να προκαλέσουν τις απαιτούμενες αλλαγές. Ο Σύνδεσμός μας, που σήμερα ιδρύεται, θα κινηθεί μέσα από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας του κλάδου και της αναζήτησης συνεργασιών και διεπιστημονικών αρωγών προς αυτήν την κατεύθυνση».

Η ιδρυτική ΓΣ επαναβεβαίωσε τις παρακάτω ειδικότερες προκλήσεις - κάλεσμα συλλογικής, οργανωμένης δράσης για την αντιμετώπισή τους:

«- Οι τιμές παραγωγού (χονδρικής) για το ελληνικό ελαιόλαδο κινούνται σταθερά σε επίπεδα κατώτερα των άλλων χωρών. Η προσφορά είναι κατακερματισμένη σε πολλές χιλιάδες πωλητών με ανεπαρκή γνώση των συνθηκών της αγοράς και περιορισμένη διαπραγματευτική δύναμη.

- Απαιτούνται συντονισμένες δράσεις με τη σύμπραξη της πολιτείας και των περιφερειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας, τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας.

- Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων, να σταματήσει η διασπάθισή τους, να καθιερωθούν μηχανισμοί αποτελεσματικών ελέγχων, οι οποίοι σε επίπεδο δικαιούχων μπορούν και πρέπει να απλουστευτούν. Άνετη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, με όρους ανάλογους όπως στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες.

- Μείωση του κόστους ενέργειας για όλους από την καλλιέργεια μέχρι τη βιομηχανία.

- Ολοκληρωμένο πολύπλευρο σχέδιο προβολής του ελληνικού ελαιολάδου, προώθησης της κατανάλωσης στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Ας βάλουμε έναν στόχο να αυξηθούν έστω κατά 2% τα μερίδια του ελληνικού επώνυμου τυποποιημένου ελαιολάδου.

- Ένα ρεαλιστικό σχέδιο μείωσης του 17λιτρου χύμα τενεκέ χωρίς να μειωθεί το εισόδημα των πραγματικών ελαιοπαραγωγών. Επίσης, διεύρυνση της χρήσης επώνυμων ελαιολάδων στη μαζική εστίαση.

- Χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας, της εκλαΐκευσης και διάχυσής της.

Ο Σύνδεσμος Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου στοχεύει να συνδέσει σε μία ενιαία αλυσίδα αξίας την ελαιοκαλλιέργεια, τα ελαιοτριβεία/ελαιουργεία, την εμπορία, τη βιομηχανία τυποποίησης. Σε αυτήν την υγιή βάση που ανταποκρίνεται στα σύγχρονα προβλήματα του ελληνικού ελαιολάδου».