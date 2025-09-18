Αναγκαστική προσγείωση στο ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Λόγω μηχανικού προβλήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο, όπως αποκάλυψε ο Λευκός Οίκος.

Αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο περιστατικό βρέθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ κατά την την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο Στάνσεντ του Λονδίνου.

Λόγω μηχανικού προβλήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο, όπως αποκάλυψε ο Λευκός Οίκος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, στη διάρκεια της μετακίνησής τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε το προεδρικό ζεύγος αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.

Οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειώσουν το ελικόπτερο «Marine One» σε μικρό αεροδρόμιο, για εντελώς προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης» τόνισε η Λέβιτ ενώ τελικά το Air Force One αναχώρησε από τη Βρετανία αργά το απόγευμα της Πέμπτης επιστρέφοντας στις ΗΠΑ.