Νέα πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών στα ΜΜΜ - Σε λειτουργία το report.oasa.gr

Ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ το περασμένο Σάββατο.

Στο report.oasa.gr, την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που τέθηκε σε εφαρμογή την Πέμπτη το πρωί, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό.

Πρόκειται για μια εφαρμογή υποβολής καταγγελιών, για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην οποία θα μπορεί ο πολίτης να υποβάλει την καταγγελία του για κάθε ΜΜΜ, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό κλπ, για μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα την κατάσταση του οχήματος, την συμπεριφορά του υπαλλήλου, τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια κ.α.

Ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ το περασμένο Σάββατο, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς το βράδυ του Σαββάτου, μεταφέρθηκαν περίπου 59.000 επιβάτες.

Report.oasa.gr: Τα βήματα χρήσης

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Από οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση report.oasa.gr.

2. Επιλογή μέσου μεταφοράς: Αφού εμφανιστεί η αρχική σελίδα, πατήστε στο κουμπί «Ξεκινήστε εδώ» και επιλέξτε το μέσο με το οποίο ταξιδεύατε (Λεωφορείο, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός ή Τραμ).

3. Καθορισμός τύπου καταγγελίας: Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε - π.χ. Καθυστέρηση δρομολογίου, Ακύρωση δρομολογίου, Κακή κατάσταση οχήματος ή στάσης, Απρεπής συμπεριφορά προσωπικού ή 'Αλλο.

4. Τοποθεσία και χρονικά στοιχεία: Επιλέξτε την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού στον χάρτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Συμπληρώστε την ημερομηνία και την ώρα που συνέβη το γεγονός καθώς και τον αριθμό γραμμής ή σταθμού, εάν είναι διαθέσιμος.

5. Περιγραφή και αποδεικτικά: Περιγράψτε συνοπτικά το πρόβλημα στο κατάλληλο πεδίο και, εφόσον χρειάζεται, επισυνάψτε φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία (π.χ. φωτογραφία της στάσης ή του οχήματος).

6. Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, email). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τυχόν διευκρινίσεις και για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της καταγγελίας.

7. Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει και πατήστε «Υποβολή» για να σταλεί η καταγγελία. Θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η καταγραφή έχει παραληφθεί.

Οι αναφορές που υποβάλλονται θα διαβιβάζονται αυτόματα στον αρμόδιο φορέα (ΟΣΥ Α.Ε. για λεωφορεία και τρόλεϊ ή ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό), προκειμένου να διερευνηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.