Άδοξο τέλος στο Παγκόσμιο για Τεντόγλου και 11η θέση - Τι δήλωσε

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης από το 1ο άλμα του στα 7.83μ. φάνηκε να μην αισθάνεται καλά, θέλησε να το βγάλει άκυρο, όμως δεν πρόλαβε.

Ο τελικός του μήκους δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης από το 1ο άλμα του στα 7.83μ. φάνηκε να μην αισθάνεται καλά, θέλησε να το βγάλει άκυρο, όμως δεν πρόλαβε.

Στο 2ο άλμα του σταμάτησε να τρέχει στη μέση της φοράς του και στη συνέχεια η τηλεοπτική κάμερα τον βρήκε να πιάνει τη δεξιά του γάμπα.

Προσπάθησε στο 3ο άλμα, όμως δεν έκανε κάτι καλύτερο από τα τα 7,83μ. και με την ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών από την 9η θέση βρέθηκε στην 11η κι εκτός συνέχειας, ολοκληρώνοντας άδοξα τη συμμετοχή του.

