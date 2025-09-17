Πολωνία: Καλεί την ΕΕ να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έως το 2026

«Απευθύνω έκκληση προς εσάς να συμφωνήσετε σε ένα κοινό στόχο για την πλήρη κατάργηση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου έως τα τέλη του 2026», δήλωσε ο ΥΠΕΝ της Πολωνίας.

Η Πολωνία καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, να σταματήσουν τις εισαγωγές αυτές έως τα τέλη του 2026 και δηλώνει ότι θα τους προσφέρει βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Μίλος Μότικα.

Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία αφότου άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες διέκοψαν τις σχέσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Απευθύνω έκκληση προς εσάς να συμφωνήσετε σε ένα κοινό στόχο για την πλήρη κατάργηση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου έως τα τέλη του 2026», δήλωσε ο Μότικα σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ.

«Μια τέτοια απόφαση θα ενισχύσει τη συνοχή των πράξεών μας, θα ορίσει ένα ξεκάθαρο χρονικό ορίζοντα και θα επιδείξει την αποφασιστικότητά μας να ανεξαρτητοποιηθούμε από πετρελαϊκές προμήθειες που θέτουν πολιτικούς και στρατηγικούς κινδύνους».

Ο Μότικα δήλωσε ότι αυτό σχετίζεται με πρόσφατα περιστατικά, όπως η διείσδυση ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) σε πολωνικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα.

