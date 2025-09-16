Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 25 ακόμη κρατούμενους,

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 25 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είχαν φυλακιστεί για εξτρεμισμό, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 25 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είχαν φυλακιστεί για εξτρεμισμό, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου το Μινσκ απελευθέρωσε 52 κρατούμενους μετά από έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Δώδεκα γυναίκες και 13 άνδρες έλαβαν χάρη, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα ονόματα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ