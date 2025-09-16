Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναχώρησε για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο

Newsroom
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την «τιμή» που του αποδίδεται.

Λίγο προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, σε μια συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους, πως ένας από τους στόχους του ταξιδιού του είναι να «βελτιστοποιήσει» την εμπορική συμφωνία που σύναψε με το Ηνωμένο Βασίλειο και διαβεβαίωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι ένας «παλιός φίλος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

