Ειδήσεις | Διεθνή

Ισπανία: Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισπανία: Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη
Άλλο ένα πτώμα βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε λόγω ισχυρής έκρηξης στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

Άλλο ένα πτώμα βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε λόγω ισχυρής έκρηξης στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

Χθες Κυριακή, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Υποχωρεί η «μανία» Labubu - Χάθηκαν 13 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart

Πόσα χρήματα παίρνει η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

tags:
Ισπανία
Έκρηξη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider