Κατάρ: Ζητά από τη διεθνή κοινότητα την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ ζήτησε να σταματήσουν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα "να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά" και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για "τα εγκλήματά του".

Ο αλ Θάνι έκανε τις δηλώσεις αυτές μία ημέρα πριν την έναρξη συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα του Κατάρ Αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, η οποία έχει στόχο να καταδικάσει τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στελεχών της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα στη Ντόχα.

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της συνόδου, το οποίο θα εξετάσουν οι ηγέτες, καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση ως αποσταθεροποιητική κλιμάκωση και τονίζει ότι οι χώρες είναι αντίθετες στα σχέδια του Ισραήλ "να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή".

Το προσχέδιο, το οποίο έχει δει το Reuters, δεν αναφέρει κανένα οικονομικό ή διπλωματικό μέτρο εις βάρος του Ισραήλ, ωστόσο η τελική ανακοίνωση μπορεί να αλλάξει πριν την αυριανή συνάντηση των ηγετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

