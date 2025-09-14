Δημοσκόπηση Marc για ΠΘ: 1,7% έδωσε η ΔΕΘ στη ΝΔ - Βρίσκεται στο 31%

Προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει το 13,5% των προτιμήσεων, στην πρόθεση ψήφου.

Νέα δημοσκόπηση της Marc που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», καταγράφει άνοδο της τάξης του 1,7% για την ΝΔ, στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει το 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31%, ένα ποσοστό που της δίνει ένα προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει το 13,5% των προτιμήσεων.

Λίγο πριν την αναγγελία των νέων μέτρων (και συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου) η αντίστοιχη δημοσκόπηση της Marc έδινε στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 25,3% στην πρόθεση ψήφου, το οποίο ανέβηκε στο 27% μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Αναφορικά με τη σύνθεση της Βουλής, η δημοσκόπηση δείχνει τη δημιουργία επτακομματικής Βουλής, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να γίνει οκτακομματική ή και εννιακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη κινούνται οριακά κάτω από το όριο εισόδου.

Η δημοσκόπηση της GPO

Δημοσκόπηση παρουσίασε και η GPO για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά», όπου και σε αυτή η ΝΔ συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 24,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,7%, το Κομουνιστικό Κόμμα με 8,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%, η Φωνή λογικής με 3,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,4%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, το ΜέΡΑ25 με 1,4%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 4,1%, Λευκό Άκυρο το 1,7%, ενώ οι Αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,3%.

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας φτάνει στο 29,7% με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 14,3%. Ακολουθούν η Ελληνική λύση με 11,1%, το Κομουνιστικό Κόμμα με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,6%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3%, η Νίκη με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,8% και το ΜέΡΑ25 με 1,8%. Σε ποσοστό 5,1% οι ερωτηθέντες δήλωσαν Άλλο Κόμμα.

