Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει τους βομβαρδισμούς στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε χθες Πέμπτη τους βομβαρδισμούς της Τρίτης στη Ντόχα, χωρίς αξιοσημείωτα να κατονομάσει τη χώρα που τους εξαπέλυσε, το Ισραήλ, καλώντας σε «αποκλιμάκωση», ενώ το Κατάρ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τον «διπλωματικό ρόλο» του για να επιτευχθεί ειρήνη.

Σε δήλωση που απαιτούσε ομοφωνία των 15 κρατών μελών του για να εγκριθεί, επομένως συγκατάθεση των ΗΠΑ, του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, το ΣΑ εξέφρασε την «καταδίκη» του για «τα πρόσφατα πλήγματα στη Ντόχα, στο έδαφος μεσολαβητή - κλειδιού» και επαναβεβαίωσε την «υποστήριξή του στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ».

Τονίζοντας τη «σημασία της αποκλιμάκωσης», το κείμενο εκφράζει «αλληλεγγύη» στο εμιράτο κι επιμένει στον «ζωτικής σημασίας ρόλο του στις προσπάθειες μεσολάβησης στην περιοχή μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ».

Ακόμη, η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμίζει ότι «η απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, και το τέλος του πολέμου και των δεινών στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να παραμείνουν απόλυτη προτεραιότητα».

Η επιδρομή άνευ προηγουμένου του Ισραήλ είχε στο στόχαστρο στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που συνεδρίαζαν σε κτίριο στην καρδιά της πρωτεύουσας του εμιράτου.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να είναι παρών στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΣΑ, εξήρε τη δήλωση υποστήριξης και πρόσθεσε πως «πιστεύει απόλυτα στη μεσολάβηση».

«Θα συνεχίσουμε τον ανθρωπιστικό και διπλωματικό ρόλο μας, χωρίς δισταγμό, για να σταματήσουμε το λουτρό αίματος», τόνισε ακόμη, ενώ την προηγουμένη είχε πει πως η χώρα του θα «επανεξέταζε» τον ρόλο του μεσολαβητή που διαδραματίζει εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Ταυτόχρονα, δεν θα ανεχτούμε καμιά επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας μας και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αντιδράσουμε με εργαλεία εγγυημένα από το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Ανησυχητική κλιμάκωση»

«Η προσέγγισή μας είναι (πως θέλουμε) ειρήνη και δεν αποθαρρυνόμαστε από εκείνους που καλούν στον πόλεμο και στην καταστροφή», επέμεινε, κατηγορώντας τους ηγέτες του Ισραήλ πως είναι «αιμοδιψείς εξτρεμιστές».

Μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 και τις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι γενικά παραλυμένο για το ζήτημα εξαιτίας των επανειλημμένων βέτο από κράτη - μόνιμα μέλη, πάνω απ’ όλα των ΗΠΑ.

Όμως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για την επιδρομή του Ισραήλ στο Κατάρ.

Ο «μονομερής βομβαρδισμός του Κατάρ, κυρίαρχης χώρας που εργάζεται σκληρά και αναλαμβάνει θαρραλέα κινδύνους στο πλευρό των ΗΠΑ για να επιτευχθεί η ειρήνη, δεν προωθεί τους σκοπούς του Ισραήλ ή των ΗΠΑ», τόνισε η αμερικανίδα υπηρεσιακή πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη, η Ντόροθι Σέι, στη συνεδρίαση του ΣΑ νωρίτερα.

«Τούτου λεχθέντος, είναι άτοπο από πλευράς οποιουδήποτε μέλους (του ΣΑ) να τον χρησιμοποιήσει για να θέσει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση του Ισραήλ να φέρει τους ομήρους του πίσω στα σπίτια τους. Η εξάλειψη της Χαμάς, που επωφελείται από τα δεινά του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας, είναι αξιέπαινος στόχος», πρόσθεσε επαναλαμβάνοντας θέσεις της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ. Παρά το ότι ήταν «λυπηρό» το ότι εξαπολύθηκαν τα πλήγματα ο ρεπουμπλικάνος βλέπει «ευκαιρία για την ειρήνη», συμπλήρωσε.

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο δήλωσε θορυβημένη για τη νέα «τρομακτική κλιμάκωση».

«Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δυνητικά ανοίγει νέο επικίνδυνο κεφάλαιο σε αυτή την καταστροφική σύγκρουση, απειλώντας σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», εξήγησε.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Θάνι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα επισκεφθεί εντός της ημέρας την Ουάσιγκτον όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο εμιράτο και για την κατάσταση όσον αφορά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η συνέχεια των οποίων είναι αβέβαιη, αναφέρει ρεπορτάζ του Politico.

Αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή ενήμερη σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ