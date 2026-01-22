Τραμπ: «Κτηματομεσίτης εκ φύσεως», παρουσίασε το σχέδιό του για τη «Νέα Γάζα» - Τι αποκάλυψε

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα το σχέδιό του για μια "Νέα Γάζα", το οποίο θα μεταμορφώσει τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα σε ένα πολυτελές συγκρότημα ουρανοξυστών στην παραλία, ένα έργο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε τρία χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα το σχέδιό του για μια "Νέα Γάζα", το οποίο θα μεταμορφώσει τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα σε ένα πολυτελές συγκρότημα ουρανοξυστών στην παραλία, ένα έργο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε τρία χρόνια.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατέστρεψε τον θύλακα και ώθησε την πλειονότητα των κατοίκων να φύγουν από τις εστίες τους. Μια κατάπαυση του πυρός επιτεύχθηκε, έπειτα από διαπραγμάτευση των ΗΠΑ, και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, ωστόσο η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται για τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας.

"Θα έχω πολλή επιτυχία στη Γάζα, θα είναι ωραίο να το δω", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς παρουσίαζε στο Νταβός το αμφιλεγόμενο "Συμβούλιο Ειρήνης" του, αρχικός στόχος του συμβουλίου αυτού ήταν να επιβλέπει την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού εδάφους.

"Είμαι εκ φύσεως κτηματομεσίτης (...) και είπα, κοιτάξτε αυτήν τη θέση δίπλα στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το υπέροχο οικόπεδο, κάτι που θα μπορούσε να είναι για τόσους ανθρώπους", δήλωσε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που διεξάγεται στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο.

Ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δεν έχει κανένα επίσημο αξίωμα αλλά εκτελεί χρέη απεσταλμένου μεταξύ άλλων για τη σύγκρουση στη Γάζα, δήλωσε ότι αυτό το "μεγαλοφυές έργο" είναι προορισμένο να έχει "τρομακτική επιτυχία".

Jared Kushner shares slides that reveal the master plan for a new Gaza. 👇 pic.twitter.com/PI1KqRhMBR — Dawn Clancy (@dawnmclancy) January 22, 2026

Δείχνοντας ένα σχέδιο με δεκάδες πολυκατοικίες με βεράντες που έχουν θέα σε ένα σκιερό δρομάκι, υποσχέθηκε ότι αυτό το τοπίο θα αντικαταστήσει τα ερείπια που έχουν μείνει από τον πόλεμο.

"Στη Μέση Ανατολή χτίζουν τέτοιες πόλεις, για δύο ή τρία εκατομμύρια ανθρώπους, το κάνουν σε τρία χρόνια", δήλωσε. "Είναι εφικτό σε τρία χρόνια εάν θέλουμε να γίνει".

Υπολόγισε σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια τις απαραίτητες επενδύσεις για την ανοικοδόμηση τις υποδομών και των δημοσίων υπηρεσιών του παλαιστινιακού εδάφους.

Images of 'New Gaza' revealed by Trump's son-in-law



'New Gaza could be a hope, a destination, have a lot of industry and really be a place where people there can thrive and have great employment,’ Jared Kushner added. pic.twitter.com/poO1HfJ1xd — Viory Video (@vioryvideo) January 22, 2026

Σε 10 χρόνια, το ΑΕΠ της Γάζας θα είναι 10 δισεκατομμύρια δολάρια, και το μέσο εισόδημα ανά νοικοκυριό θα ανέρχεται σε 13.000 δολάρια, χάρη "στην 100% πλήρη απασχόληση και στις δυνατότητες που θα προσφέρονται για όλους".

Δήλωσε ότι η "Εθνική Επιτροπή για τη διοίκηση της Γάζας", που πρέπει να λειτουργεί υπό την εξουσία του "Συμβουλίου Ειρήνης" του Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε μια πρόταση από τον Ισραηλινό κατασκευαστή ακινήτων Γιακίρ Γκαμπάι.

"Προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του όχι για το όφελος, αλλά αληθινά ακούγοντας την καρδιά του", διαβεβαίωσε ο Κούσνερ. "Επομένως στις ερχόμενες 100 ημέρες θα συνεχίσουμε ακατάπαυστα να διασφαλίζουμε ότι αυτό θα υλοποιηθεί", πρόσθεσε.

Εκτίμησε ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, θα πείσει τους επενδυτές και τους δωρητές.

"Θα υπάρξουν φανταστικές ευκαιρίες για επενδύσεις", τόνισε τέλος ο Κούσνερ.

Στην παρουσίασή του δεν ανέφερε τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, η χώρα του οποίου είχε φέρει το 2025 ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας με την υποστήριξη των αραβικών χωρών και το οποίο είχε δεχτεί ευμενώς η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, ο Σίσι επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λίγες ώρες έπειτα από μια κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο άνδρες αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον χαρακτηρίζει "μεγάλο ηγέτη" και "σπουδαίο τύπο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ