Γουίτκοφ και Κούσνερ έφθασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

