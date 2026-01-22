Χρυσός: Έσπασε και το «φράγμα» των 4.900 δολ. - Συνεχίζουν τα ρεκόρ ασήμι και πλατίνα

Ακόμα ένα ορόσημο ξεπέρασε ο χρυσός την Πέμπτη, συνεχίζοντας ακάθεκτος να σημειώνει ρεκόρ, παίρνοντας διαρκώς ώθηση από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ακόμα ένα ορόσημο ξεπέρασε ο χρυσός την Πέμπτη, συνεχίζοντας ακάθεκτος να σημειώνει ρεκόρ, παίρνοντας διαρκώς ώθηση από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το πιο αδύναμο δολάριο ΗΠΑ και τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Την ίδια ώρα το ασήμι και η πλατίνα έπιασαν και εκείνα νέα ιστορικά υψηλά.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σκαρφάλωσε στο νέο ιστορικό υψηλό των 4.917,65 δολαρίων ανά ουγγιά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 4.900 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου έκλεισαν 1,6% υψηλότερα στα 4.913,4 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,4%, καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου πιο ελκυστικά για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις, το γενικά αδύναμο δολάριο, οι προσδοκίες για χαλάρωση της Fed φέτος είναι όλοι παράγοντες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μακροοικονομικής τάσης αποδολαριοποίησης και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ζήτηση για χρυσό», δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξασφάλισε πλήρη και μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ, με τον Ρούτε να δηλώνει ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να εντείνουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια της Αρκτικής για να αποτρέψουν τις απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε συμφωνίας δεν είναι σαφείς και η Δανία επιμένει ότι η κυριαρχία της επί του νησιού δεν τέθηκε προς συζήτηση.

Στο μέτωπο των μάκρο, η τελευταία έκθεση για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες (PCE) των ΗΠΑ έδειξε αύξηση των καταναλωτικών δαπαών τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο, υποδεικνύοντας ένα τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης.

Οι αγορές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αυξάνοντας την ελκυστικότητα του μη αποδοτικού χρυσού.

Η τιμή spot του ασημιού εκτοξεύτηκε στο ιστορικό υψηλό των 96,58 δολαρίων/ουγγιά.

«Το ασήμι ίσως δεν είναι ένα αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο με τον τρόπο που είναι ο χρυσός, ωστόσο εξακολουθεί να επωφελείται από τις ροές προς ασφαλή καταφύγια και την αδυναμία του δολαρίου», δήλωσε ο Νίκος Τζαμπούρας, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Tradu.

Η τιμή spot της πλατίνας ενισχύθηκε 4,6% ιστορικό υψηλό στα 2.601,03 δολάρια η ουγγιά. Το παλλάδιο με την σειρά του κέρδισε 3,3% στα 1.900,59 δολάρια.