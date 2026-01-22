Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ - Παραμένουν άλυτα εδαφικά ζητήματα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ένα έγγραφο που περιγράφει τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχει ολοκληρωθεί, αλλά τα εδαφικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ζελένσκι είπε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς στην ειρηνευτική διαδικασία, και ότι η επικείμενη τριμερής συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων είναι ένα «θετικό» βήμα.

«Μιλάμε για ένα θέμα, το οποίο είναι το πιο δύσκολο, το οποίο δεν έχει επιλυθεί και νομίζω ότι στις τριμερείς συναντήσεις θα φανεί κάθε εκδοχή» είπε ο Ζελέσνκι.

