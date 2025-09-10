Ειδήσεις | Ελλάδα

Σύγκρουση τραμ με λεωφορείο στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύγκρουση τραμ με λεωφορείο στον Πειραιά - 30 ελαφρά τραυματίες
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης, τα οποία συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 30 ελαφρά τραυματισμένοι, όλοι επιβάτες του λεωφορείου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς - Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

Ακίνητα: Έξι φορο-ανάσες για τους ιδιοκτήτες το 2026 – «Ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Οι ξεχωριστές business της Τότεναμ: Πώς οι 0 εγχώριοι τίτλοι «χαρίζουν» χρυσάφι στους Λονδρέζους

tags:
Λεωφορεία
Τραμ
Πειραιάς

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider