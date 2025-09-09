Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.00 σε απομακρυσμένο σημείο, είναι έρπουσα, και δεν απειλεί τον οικισμό.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στην Στεμνίτσα Αρκαδίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.00 σε απομακρυσμένο σημείο, είναι έρπουσα, και δεν απειλεί τον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

