ΗΠΑ: Οι συλληφθέντες εργαζόμενοι σε εργοστάσιο της Hyundai θα απελευθερωθούν και θα επιστρέψουν στη Ν. Κορέα

Η Νότια Κορέα μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση των υπηκόων της που συνελήφθησαν σε επιδρομή της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής προεδρίας.

Η Νότια Κορέα μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση των υπηκόων της που συνελήφθησαν σε επιδρομή της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής προεδρίας.

Αεροπλάνο θα αναχωρήσει για να τους φέρει πίσω στη Νότια Κορέα μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες, πρόσθεσε ο προσωπάρχης της νοτιοκορεατικής προεδρίας Κανγκ Χουν-σικ, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε ένα υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai Motor στην Τζόρτζια των ΗΠΑ συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης από την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης, στη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε έναν μόνο χώρο.

Η πλειονότητα των εργατών που συνελήφθησαν είναι υπήκοοι της Νότιας Κορέας.

Προσφάτως η Νότια Κορέα σύναψε μεγάλη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που περιλαμβάνει ταμείο 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει εταιρείες της χώρας να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο για το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, μετέδωσε χθες, Σάββατο, το CNN, επικαλούμενο τρεις αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος πρόσθεσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει τρόπους για να βελτιωθεί το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (βίζα) για τους Νοτιοκορεάτες που μεταβαίνουν στις ΗΠΑ ώστε να «αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ