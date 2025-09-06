Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Αντικείμενο άγνωστης προέλευσης έπεσε κοντά σε χωριό στα ανατολικά

Newsroom
Πολωνία: Αντικείμενο άγνωστης προέλευσης έπεσε κοντά σε χωριό στα ανατολικά
Ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, που πιθανότατα ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπεσε κοντά στο χωριό Μαϊντάν-Ζίλετς της ανατολικής Πολωνίας, μετέδωσε ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM.

Η Πολωνία είναι σε ύψιστη επιφυλακή για αντικείμενα που μπαίνουν στον εναέριο χώρο της, αφού ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε κατά λάθος ένα χωριό το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

