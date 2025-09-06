Κικίλιας: Η Θεσσαλονίκη έχει τεράστιες δυνατότητες μέσα από το λιμάνι και τις λιμενικές υποδομές της

Η αιχμή του δόρατος για την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας είναι οι μαρίνες, τα λιμάνια, τα αγκυροβόλια, οι λιμενοβραχίονες, το yachting και ό,τι μπορεί να φέρει έσοδα στον κόσμο, τονίζει ο υπ. Ναυτιλίας.

«Η αιχμή του δόρατος για την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας είναι οι μαρίνες, τα λιμάνια, τα αγκυροβόλια, οι λιμενοβραχίονες, το yachting και ό,τι μπορεί να φέρει έσοδα στον κόσμο», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο συνέδριο της ηλεκτρονική έκδοση «Ημερησία» στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι, ήδη από τη θητεία του στο υπουργείο Τουρισμού, είχε επισημάνει το λιμάνι ως φυσικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να αξιοποιηθεί με έμφαση στην κρουαζιέρα. «Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, από μονοψήφιο αριθμό κρουαζιερόπλοιων φτάσαμε σε διψήφιο και πέρυσι ξεπέρασαν τα 80. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πλέον ευνοημένο με την κρουαζιέρα και ξεκινούν οι διαδικασίες επενδύσεων και στο υπόλοιπο κομμάτι. Για πολλά χρόνια δεν εκμεταλλευόμασταν τις τεράστιες δυνατότητές του. Χαίρομαι που πλέον προχωρούν οι επενδύσεις που επιβάλλονται, γιατί αυτό δίνει προστιθέμενη αξία σε όλα τα παραπάνω», ανέφερε.

Για τις υποδομές cargo, σημείωσε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης στη μεταπολίτευση δεν ήταν σε καμία περίπτωση ικανοποιητικοί, επισημαίνοντας: «Καταλαβαίνω ότι για να αναπλαστεί, να πάρει περιβαλλοντικές εγκρίσεις, να βγει σε δημοπρασία και να ολοκληρωθεί ένα λιμάνι, συχνά απαιτούνται τόσα χρόνια, ώστε τελικά το παραλαμβάνει η επόμενη γενιά. Εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπο να τρέξουμε πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Μια στρατηγική επένδυση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έδειξε πώς μια υποδομή μετατρέπεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο με πολλαπλές δυνατότητες. Ομοίως, πρέπει να κινηθούμε με τέτοιους ρυθμούς σε cargo, LNG, bulk, αλλά και στις μαρίνες που λείπουν από τη χώρα μας και τα νησιά μας».

Σχετικά με το πάγωμα των τιμών στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τη μέση ελληνική οικογένεια. «Με ανακοινωμένες αυξήσεις στην ακτοπλοΐα 15% λόγω αλλαγής καυσίμου σε πιο οικολογικό, βρήκαμε λύση: αξιοποιήσαμε ανταποδοτικά το πράσινο ταμείο και δώσαμε το 50% της μείωσης των λιμενικών τελών, ενώ ο ανταγωνισμός έφερε μειώσεις έως και 32% στις τιμές των εισιτηρίων. Επιπλέον, δώσαμε 42 εκατ. ευρώ μεταφορικό ισοδύναμο στους νησιώτες και προχωρούμε σε νέο διαγωνισμό τετραετίας για τις άγονες γραμμές, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση στα νησιά».

Για τους λιμενικούς και την παρουσία τους στα λιμάνια, τόνισε ότι η ασφάλεια των ταξιδιωτών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. «Οι λιμενικοί πρέπει να είναι έξω στο λιμάνι με τον κόσμο. Βάλαμε 100 στελέχη στο λιμάνι του Πειραιά, 20 επιπλέον στη Ραφήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά. Ο λιμενάρχης είναι το απόλυτο αφεντικό σε ένα λιμάνι, τίποτα δεν εκκινεί ή αποπλέει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Αν άπτονται θέματα ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Προτιμώ να ζητήσω συγγνώμη για ταλαιπωρία παρά να υπάρξει οποιοδήποτε ρίσκο για την ασφάλεια των πολιτών».

Αναφορικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις για τους ενστόλους, τόνισε: «Στο σύνολο των μέτρων που θα ανακοινωθούν, θα υπάρχουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας. Το αξίζουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να τους εκπαιδεύουμε, να προσλαμβάνουμε κι άλλους, να δίνουμε τα μέσα και να έχουμε απαιτήσεις».

Για το μεταναστευτικό ανέφερε: «Οι προκλήσεις στη μεταναστευτική πολιτική είναι συνεχόμενες. Η Λιβύη είναι διαλυμένη χώρα, υπάρχει πίεση από τη Γάζα, εμφύλιος στο Σουδάν. Το Λιμενικό λειτούργησε με επιτυχία στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην ανοιχτή θάλασσα η παρουσία του είναι κυρίως ανθρωπιστική».

Τέλος, μιλώντας για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που "τρέχει" στο υπουργείο Ναυτιλίας, επισήμανε: «Το ΑΙΓΙΣ 2 για το Λιμενικό περιλαμβάνει δορυφόρους, drone, σκάφη και ψηφιοποίηση του war room. Στόχος είναι η εποπτεία των 16.500 μιλίων θαλάσσιων συνόρων μας απέναντι σε παράνομη μετανάστευση, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, έχει να περιμένει πολλά το επόμενο διάστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

