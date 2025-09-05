Χανιά: Συνεχίζονται οι απολογίες 17 κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση

Οι απολογίες αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά, όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία.

Συνεχίζονται οι απολογίες 17 κατηγορούμενων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, οι οποίοι προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο σήμερα το πρωί, δεύτερη μέρα των απολογιών των 43 συλληφθέντων βάση της πρώτης δικογραφίας.

Ανάμεσα στους προς απολογία και οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος. Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους σε ανακριτές και την εισαγγελέα, τρεις εκ των κατηγορουμένων έχοντας κριθεί ως προφυλακιστέος ένας εξ αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ