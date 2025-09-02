Ειδήσεις | Διεθνή

Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας βομβιστικής επίθεσης σε πολιτική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σήμερα όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε μαζί του σε πολιτική συγκέντρωση στην πόλη Κουέτα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τοπικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης σταδίου όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουχιστάν (BNP).

Πηγή: ΑΕΠΕ - ΜΠΕ

