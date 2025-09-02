Ειδήσεις | Διεθνή

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Η ΕΕ στέλνει 130 τόνους βοήθειας και 1 εκατ. ευρώ από το ταμείο Έκτακτης Ανάγκης

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό και θα διαθέσει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για άμεση βοήθεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Εύα Χρντσίροβα, δήλωσε ότι «η βοήθειά μας προς το Αφγανιστάν είναι ήδη καθ' οδόν. Αντιδράσαμε άμεσα στα δυσάρεστα νέα για τον σεισμό. Δύο πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ αναμένεται να φτάσουν στην Καμπούλ μέσα στην εβδομάδα, μεταφέροντας 130 τόνους απαραίτητων ειδών όπως σκηνές, φάρμακα, νερό, ρούχα και είδη υγιεινής».

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 1 εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις χώρες και τους συνεργάτες που μπορούν να παράσχουν βοήθεια επί τόπου. «Αυτό το πακέτο προστίθεται στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για στήριξη στο Αφγανιστάν», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

