Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ με στόχο εγκληματική οργάνωση - 48 συλλήψεις

Έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, όπλα αλλά και οχήματα. Πληροφορίες ότι την υπόθεση εμπλέκονται και ένστολοι - ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί.

Αστυνομική επιχείρηση-μαμούθ με δυνάμεις από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο περιοχές της δυτικής Κρήτης και υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα και έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, όπλα αλλά και οχήματα.

Η τεράστια επιχείρηση τελεί υπό την εποπτεία της Ασφάλειας Χανίων που δούλευε εδώ και καιρό την υπόθεση και με τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Πλέον κρίθηκε ότι βρισκόταν σε ώριμο στάδιο για να γίνει το μεγάλο «ντου», υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και με άψογο συντονισμό. Είναι ενδεικτικό ότι διεξήχθησαν 30 έρευνες παρουσία 10 δικαστικών λειτουργών. Το κυρίως βάρος της επιχείρησης εστιάζεται σε περιοχές του νομού Χανίων και οι πληροφορίες λένε ότι μέσω των νόμιμων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αναφέρονται και πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, πασίγνωστοι επιχειρηματίες, ένστολοι αλλά και άτομα που έχουν ποινικό παρελθόν, σοβαρό ή λιγότερο βαρύ. Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες ώρες και ημέρες θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία οπότε και θα αποσαφηνιστούν ο ρόλος του κάθε ένα και ο βαθμός εμπλοκής στην υπόθεση. Θα ξεκαθαριστεί δηλαδή ποιοι πραγματικά φέρονται ως εμπλεκόμενοι και ποιοι απλά αναφέρονται σε επισυνδέσεις, χωρίς να έχουν προκύψει, τουλάχιστον προς το παρόν, επιβαρυντικά στοιχεία.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, στην υπόθεση εμπλέκονται και ένστολοι. Μέχρι στιγμής ένας αστυνομικός, δυο στρατιωτικοί και ένας που υπηρετεί στην αεροπορία έχουν συλληφθεί στα Χανιά.

Σε μία πρώτη επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται:

"Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση".

Με πληροφορίες από cretalive.gr, skai.gr

