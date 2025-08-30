Καβάλα: Συλλήψεις τριών ατόμων για απάτες εις βάρος ηλικιωμένων

Ανάμεσα στους δράστες και δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αντίστοιχα.

Για απάτη σε βάρος πολιτών συνελήφθησαν τρεις δράστες, μεταξύ αυτών και δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αντίστοιχα.

Οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους παθόντες, προσποιούμενοι τους λογιστές και προφασιζόμενοι, είτε ότι προκύπτει οικονομική εκκρεμότητα στην εφορία είτε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου, απαιτούσαν και λάμβαναν χρήματα και κοσμήματα για την υποτιθέμενη καταγραφή τους και, με το πρόσχημα ότι θα τα επέστρεφαν εξαπάτησαν τα θύματά τους, μεταξύ αυτών, δύο ηλικιωμένες.

Συγκεκριμένα από τη μία παθούσα φέρονται ότι απέσπασαν 45.000 ευρώ και κοσμήματα, αξίας 3.000 ευρώ και από την έτερη παθούσα κοσμήματα, αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση με τον ίδιο τρόπο απέσπασαν διάφορα κοσμήματα, ο νόμιμος ιδιοκτήτης των οποίων αναζητείται.

Οι τρεις δράστες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας που εντόπισαν το όχημά τους σε περιοχή της Μαγνησίας, ενώ αναζητείται ένας τέταρτος συνεργός τους, κατηγορούμενος για το ίδιο αδίκημα.

Από την κατοχή των δραστών και το εσωτερικό του οχήματος, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα χρήματα, κατασχέθηκαν 45.000 ευρώ και κοσμήματα, που αποδόθηκαν στις ηλικιωμένες παθούσες, καθώς επίσης και επιπλέον κοσμήματα - τιμαλφή και χρηματικό μικροπόσο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται. Κατασχέθηκε επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.

