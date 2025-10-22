Έως αρχές Νοεμβρίου τα SMS για παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία- Σε 10.000 ΑΜΚΑ τα νέα φάρμακα

Αλλάζει το ιατρικό μοντέλο από το «θεραπεύειν στο προλαμβάνειν».

Η επένδυση της πατρίδας μας στην πρόληψη, για την αλλαγή του ιατρικού μοντέλου από το «θεραπεύειν στο προλαμβάνειν», με χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ανεβάζει ταχύτητα, καθώς μέσα στο προσεχές 15νθήμερο ξεκινούν δύο νέα προγράμματα «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας, για την παχυσαρκία και την νεφρική δυσλειτουργία. Όπως υπογράμμισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Insider, στο πλαίσιο Ημερίδας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναδεικνύονται μέσα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, θα λάβουν SMS στα κινητά τους τηλέφωνα. Η αποστολή των νέων μηνυμάτων ξεκινά άμεσα, στα τέλη Οκτωβρίου έως το πολύ τις αρχές Νοέμβρη και για τα δύο νέα προγράμματα.

Στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας στους ενήλικες, δικαιούχοι είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν με Δείκτη Μάζας Σώματος 37-40 με κάποια συνοσηρότητα (δηλαδή υποκείμενη πάθηση, όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα) και με ΔΜΣ άνω του 40, χωρίς άλλη συνοσηρότητα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων καρδιαγγειακού κινδύνου, στο προηγούμενο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε 5,2 εκατ. πολίτες. Για τους δικαιούχους για την παχυσαρκία το SMS που θα λάβουν ισοδυναμεί με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, για την επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο/γενικό ιατρό και τη δωρεάν πρόσβαση στα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία, που σύμφωνα με πηγές του Υπ. Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα συνταγογραφηθούν σε 10.000 ΑΜΚΑ. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας εξετάζει ποια σκευάσματα θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ γι αυτά τα 10.000 ΑΜΚΑ, με την δράση αυτή να είναι εξαιρετικά σημαντική. Κι αυτό γιατί εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε ανθρώπους με παραπανίσιο σωματικό βάρος στα νέα φάρμακα υψηλού κόστους, για τα οποία δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τη δαπάνη-δεδομένου ότι η παχυσαρκία έχει ταξικό χαρακτήρα και πλήττει κυρίως τις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα πρέπει επίσης να πραγματοποιήσουν 6 συνεδρίες με διατροφολόγο, στην διάρκεια της παρακολούθησης που ανέρχεται σε 12 μήνες, ώστε να λάβουν συμβουλευτική για να αποκτήσουν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος, όσοι δεν ολοκληρώσουν τις 6 συνεδρίες θα αποκλείονται, και συνεπώς θα χάνουν την δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, με το υπουργείο Υγείας να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα πως η καταπολέμηση της παγκόσμιας μάστιγας της παχυσαρκίας δεν λύνεται με μια ένεση, αλλά μόνο μέσα από την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.

«Προλαμβάνω» τη νεφρική δυσλειτουργία

Ο πληθυσμός που πληροί τους ανωτέρω παράγοντες κινδύνου, εξαιτίας της παχυσαρκίας, των καρδιαγγειακών προβλημάτων και του σακχαρώδους διαβήτη, με την πάροδο των ετών αποκτά πρόβλημα και στα νεφρά (χρόνια νεφρική νόσο). Συνεπώς, όσοι διαγνώστηκαν με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιοπάθειες στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, θα λάβουν επίσης μήνυμα SMS, για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών βλαβών στα νεφρά. Αυτό το SMS αποτελεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της νεφρικής δυσλειτουργίας, ώστε να αποφευχθεί η εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, η οποία οδηγεί στην αιμοκάθαρση ή στην επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρού. Τα νεφρά, η καρδιά, ο διαβήτης και η υπέρταση αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, με το αρρύθμιστο σάκχαρο να προκαλεί -μεταξύ άλλων πολλών δεινών-και διαβητική νεφροπάθεια και περισσότερους από το 80% των νεφροπαθών τελικού σταδίου να πεθαίνουν από καρδιαγγειακά αίτια και πρωτίστως από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η νεφρική ανεπάρκεια και η καρδιακή ανεπάρκεια (η φυσική κατάληξη όλων των καρδιοπαθειών) αποτελούν επίσης συγκοινωνούντα δοχεία, με τις δύο ανεπάρκειες να ευθύνονται για πολλές επαναλαμβανόμενες νοσηλείες και πολλές επιπλοκές, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένη θνησιμότητα και αυξημένη συμμετοχή στις δαπάνες Υγείας. Μόνο η καρδιακή ανεπάρκεια, με τις αλλεπάλληλες νοσηλείες των ασθενών (που στην κυριολεξία μπαινοβγαίνουν διαρκώς στα νοσοκομεία) αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 2,2% των συνολικών δαπανών υγείας.