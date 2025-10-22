ΧΑ: Ήπια άνοδος και προσπάθεια για απόσταση ασφαλείας από τις 2.000 μονάδες

Με τα βιομηχανικά blue chips ξανά σε πρώτο πλάνο, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί την Τετάρτη να δώσει συνέχεια στη χθεσινή ανοδική αντίδραση και να χτίσει απόσταση ασφαλείας από το επίπεδο των 2.000 μονάδων. Metlen και Cenergy τα μεγαλύτερα κέρδη στον FTSE Large Cap.

Με τα βιομηχανικά blue chips ξανά σε πρώτο πλάνο, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί την Τετάρτη να δώσει συνέχεια στη χθεσινή ανοδική αντίδραση και να χτίσει απόσταση ασφαλείας από το επίπεδο των 2.000 μονάδων.

Στο πρώτο ημίωρο των συναλλαγών η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών βρίσκεται στο 3:1, στη σύνθεση του FTSE Large Cap η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών κινείται ανοδικά, ενώ στις τράπεζες ξεχωρίζουν τα κέρδη άνω του 1% των Τρ. Κύπρου και Optima, ενώ η εικόνα στις 4 συστημικές είναι μικτή.

Η ελληνική αγορά κινείται εν αναμονή σημαντικών νέων το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας με τα αποτελέσματα των τραπεζών από την ερχόμενη εβδομάδα (Eurobank και Τρ. Πειραιώς στις 30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου), θα έχει μεσολαβήσει η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI (5 Νοεμβρίου), και ακολουθούν επίσης οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου. Στο ίδιο διάστημα, ανακοινώνονται αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11).

Επομένως, θα υπάρξουν αφορμές ώστε η αγορά να κινηθεί πιο αποφασιστικά, έστω και σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, αρχικά. Μεταξύ αυτών των αφορμών, και η πορεία της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου.

Προς το παρόν, λίγο μετά τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης καταφέρνει να κινηθεί κόντρα στις πτωτικές τάσεις που επικρατούν σε Φρανκφούρτη και Παρίσι, καταγράφοντας μικρά κέρδη 0,41% στις 2.027,63 μονάδες και διατηρώντας θετικό πρόσημο από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε οριακά θετικό έδαφος ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 0,20% στις 2.331,42 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 73 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 23 που υποχωρούν και 56 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 29,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €12,41 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.