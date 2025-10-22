Revolut: Ρεκόρ ανάπτυξης για Vinted, eBay και Vendora στους Έλληνες καταναλωτές

Το Vinted οδηγεί την «επανάσταση της μεταπώλησης» στην Ελλάδα. Η Gen Z οδηγεί την τάση, με τις συναλλαγές στις πλατφόρμες κυκλικής μόδας να αυξάνονται πάνω από 370% σε ετήσια βάση.

Oι Έλληνες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τη βιώσιμη και κυκλική μόδα, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση στις αγορές από δεύτερο χέρι σε όλες τις γενιές, όπως αποκαλύπτει η Revolut.

Η ανάλυση της Revolut σχετικά με τις δαπάνες σε δημοφιλείς πλατφόρμες μεταπώλησης, όπως Vinted, eBay και Vendora, δείχνει ότι, ενώ η μεγαλύτερη δυναμική προέρχεται φυσικά από τους νεότερους καταναλωτές, οι μεγαλύτερες ηλικίες αγκαλιάζουν την τάση με εντυπωσιακό ρυθμό. Παράλληλα, αν και η παραδοσιακή μόδα εξακολουθεί να κυριαρχεί σε συνολικό όγκο συναλλαγών και δαπανών, οι αγορές από δεύτερο χέρι αυξάνονται σημαντικά στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η Gen Z δείχνει τον δρόμο, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες ακολουθούν

Στην ηλικιακή ομάδα της Gen Z (18–24 ετών), οι συναλλαγές σε πλατφόρμες μεταπώλησης αυξήθηκαν πάνω από 372% συγκριτικά με πέρυσι, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που δείχνει ότι από το 2021 οι αριθμοί διπλασιάζονται χρόνο με τον χρόνο.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι νεότεροι που οδηγούν την αλλαγή. Τα δεδομένα της Revolut δείχνουν ότι και οι καταναλωτές ηλικίας 35–64 ετών έχουν υιοθετήσει έναν πιο βιώσιμο τρόπο αγορών, με τις συνολικές αγορές ειδών από δεύτερο χέρι να έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2024. Πιο συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα 55–64 ετών σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στις αγορές μεταχειρισμένων ειδών, με το ποσοστό να αγγίζει το 132% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες οι δαπάνες για παραδοσιακή μόδα φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί, με μέση αύξηση μόλις 18% μεταξύ των καταναλωτών 35–64 ετών το 2024. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομάδα 65–74 ετών, όπου οι δαπάνες για παραδοσιακή μόδα αυξήθηκαν μόλις 5%, ενώ οι αγορές από δεύτερο χέρι σημείωσαν άνοδο 69%. Παρατηρείται μια σαφής τάση αλλαγής στην καταναλωτική συμπεριφορά μεταξύ των baby boomers.

Όσον αφορά στις πλατφόρμες μεταπώλησης, το Vinted έχει πλέον καθιερωθεί ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών, με τον αριθμό των συναλλαγών και το συνολικό ύψος δαπανών να έχουν αυξηθεί πάνω από 700% από το 2021. Το Vendora σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη δυναμική, με 80% αύξηση στις συναλλαγές συγκριτικά με το 2024. Το eBay, που είναι ήδη εδραιωμένο στην ελληνική αγορά, διατήρησε σταθερά επίπεδα δραστηριότητας χωρίς μεγάλες αυξήσεις, παραμένοντας ωστόσο η δεύτερη πιο δημοφιλής πλατφόρμα μεταπώλησης στην Ελλάδα όσον αφορά στον όγκο δαπανών.

Το Vinted φαίνεται να είναι η αγαπημένη επιλογή των νέων μεταξύ 18–24 ετών, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να έχει αυξηθεί περισσότερο από έξι φορές σε ετήσια βάση. Οι καταναλωτές 45–64 ετών ακολουθούν την τάση, με τις συναλλαγές τους να έχουν αυξηθεί πάνω από δέκα φορές, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση με την κυκλική μόδα και τις ψηφιακές πλατφόρμες μεταπώλησης.

Το Vendora, από την άλλη, μπορεί να μην έχει γνωρίσει την εκρηκτική ανάπτυξη του Vinted, αλλά κερδίζει σταθερά έδαφος στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Οι καταναλωτές ηλικίας 45–64 ετών — από τους νεότερους baby boomers έως την Generation X— αύξησαν τις αγορές τους κατά 74% σε σχέση με πέρυσι, αποδεικνύοντας ότι η κυκλική μόδα δεν είναι μόνο τάση της Gen Z.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η κυκλική μόδα δεν αποτελεί πλέον μια τάση των νέων, αλλά έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καταναλωτικής κουλτούρας στην Ελλάδα», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. «Από τους νεότερους λάτρεις της μόδας έως τους μεγαλύτερους καταναλωτές που ανακαλύπτουν την αξία της μεταπώλησης, οι άνθρωποι αποδεικνύουν πως η βιωσιμότητα και το στυλ μπορούν πραγματικά να συνυπάρχουν».