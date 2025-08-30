CNBC: Οι πέντε τρόποι που οι Αμερικάνοι δημιουργούν πλούτο

Ποιες είναι οι στρατηγικές που ακολουθούν αυτοί που επιθυμούν να αυξήσουν τον πλούτο τους.

Δεν έχει σημασία πώς το ορίζουν, πολλοί Αμερικανοί θέλουν να θεωρούν τον εαυτό τους πλούσιο. Σύμφωνα με το CNBC, πάνω από το μισό - το 57% - των Αμερικανών πιστεύει ότι θα είναι πλουσιότεροι από τους γονείς τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της LendingTree σε 2.000 ενήλικες των ΗΠΑ. Ωστόσο, περισσότερο από το 20% δεν χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή κοινές στρατηγικές για τη δημιουργία πλούτου, όπως διαπίστωσε η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αυτές είναι οι πέντε πιο δημοφιλείς στρατηγικές για τη δημιουργία πλούτου που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την LendingTree:

1. Ιδιοκτησία ακινήτου: 36%

2. Αποταμίευση για σύνταξη: 33%

3. Κατάθεση χρημάτων σε διαδικτυακό λογαριασμό αποταμίευσης: 29%

4. Επένδυση στη χρηματιστηριακή αγορά: 24%

5. Συνεργασία με οικονομικό σύμβουλο: 17%

Αυτοί που επιθυμούν να αυξήσουν τον πλούτο τους μπορεί να χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό στρατηγικών στη διάρκεια της ζωής τους. Και αυτό είναι απολύτως εντάξει: Δεν υπάρχει «μία μέθοδος για τη δημιουργία πλούτου που να είναι καλύτερη από τις άλλες», δηλώνει η Adrienne Davis, πιστοποιημένη οικονομική σύμβουλος της Zenith Wealth Partners, στο CNBC. «Δεν υπάρχει ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους».

Πώς να ξεκινήσετε να δημιουργείτε πλούτο

Η Davis αναφέρει ότι συνήθως λέει στους πελάτες της να αρχίσουν να καταθέτουν χρήματα για τη σύνταξή τους "όσο το δυνατόν νωρίτερα." Αυτό συμβαίνει γιατί, ακόμη κι αν δεν μπορείτε να καταθέσετε μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός σας, ο περισσότερος χρόνος στην αγορά σας δίνει έναν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για να αναπτυχθεί το χρήμα σας μέσω του σύνθετου τόκου, όπου κερδίζετε αποδόσεις πάνω στις αποδόσεις σας, και όχι μόνο στην αρχική σας επένδυση.

Η καταβολή εισφορών σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 401(k) που υποστηρίζεται από τον εργοδότη μπορεί να είναι ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε. Συνήθως καταθέτετε εισόδημα πριν από φόρους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρωστάτε φόρους μέχρι να αποσύρετε τα χρήματα κατά τη σύνταξη. Οι εισφορές επίσης μειώνουν το φορολογητέο εισόδημά σας για το έτος που επενδύετε.

Για το 2025, τα άτομα κάτω των 50 ετών μπορούν να καταθέσουν έως και 23.500 δολάρια σε ένα 401(k), και εκείνοι ηλικίας 50 και άνω μπορούν να καταθέσουν επιπλέον 7.500 δολάρια.

Η Davis αναφέρει ότι, ενώ πολλές εταιρείες προσφέρουν αντιστοιχία στις εισφορές που κάνετε σε ένα 401(k) που υποστηρίζεται από τον εργοδότη ή σε κάποιο άλλο συνταξιοδοτικό σχέδιο, αξίζει να καταθέτετε ακόμα και αν η δική σας εταιρεία δεν το προσφέρει. Μπορείτε ακόμα να επωφεληθείτε από το σύνθετο τόκο και τα φορολογικά πλεονεκτήματα, συμπληρώνει η Davis.

Και ακόμα κι αν δεν μπορείτε να καταθέσετε πολλά στην αρχή, είναι ωφέλιμο να μπείτε στη συνήθεια να βάζετε τακτικά χρήματα σε αποταμιεύσεις και επενδύσεις, όπως είχε πει ο ειδικός στα χρήματα και αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος Ramit Sethi στο CNBC Make It.

"Αν είστε στα 20 σας, έχετε μια καταπληκτική ευκαιρία, ακόμα κι αν τα εισοδήματά σας δεν είναι τόσο υψηλά, να δημιουργήσετε τις σωστές συνήθειες από νωρίς", είπε. "Καθώς τα εισοδήματά σας αυξάνονται στα 30 και 40 σας χρόνια, μπορείτε απλώς να αυξήσετε το ποσό που καταθέτετε."

Καλύψτε πρώτα τις ανάγκες σας

Ενώ είναι εξαιρετικό να ξεκινήσετε να επενδύετε για το μέλλον, η Davis συνιστά επίσης να καλύψετε πρώτα τις οικονομικές οικονομικές σας ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης και την εξόφληση των χρεών με υψηλά επιτόκια.

Για να αυξήσουν το ταμείο έκτακτης ανάγκης, η Davis ενθαρρύνει τους πελάτες της να ξεκινήσουν ανοίγοντας έναν λογαριασμό αποταμίευσης υψηλής απόδοσης και να ρυθμίσουν αυτόματες καταθέσεις από τους μισθούς τους. Οι ειδικοί γενικά συνιστούν να στοχεύετε στην αποταμίευση τριών με έξι μηνών εξόδων σε περίπτωση που χάσετε τη δουλειά σας ή αντιμετωπίσετε μια αναπάντεχη ασθένεια ή επισκευή αυτοκινήτου.

Πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσετε να καταθέτετε χρήματα για τη σύνταξή σας ενώ δημιουργείτε το ταμείο έκτακτης ανάγκης, λέει η Davis. Η πλήρης αναβολή των καταθέσεων για τη σύνταξη θα σήμαινε απώλεια του πολύτιμου σύνθετου τόκου.

Ίσως να μην μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τις καταθέσεις για τη σύνταξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά η Davis συνιστά σε όσους λαμβάνουν συμμετοχή από τον εργοδότη στο πρόγραμμα 401(k) να καταθέσουν αρκετά ώστε να κερδίσουν την πλήρη αντιστοιχία.

Αν έχετε χρέη, μην τα παραμελήσετε υπέρ της αποταμίευσης. "Οι πληρωμές τόκων μπορεί να είναι καταστροφικές", λέει η Davis.

Μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμο να συνεργαστείτε με έναν πιστοποιημένο οικονομικό σύμβουλο (CFP) ή άλλον οικονομικό σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή στρατηγική δημιουργίας πλούτου για την μοναδική σας οικονομική κατάσταση. "Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με έναν οικονομικό σύμβουλο είναι ότι έχετε έναν ειδικό στο πλευρό σας, ο οποίος μπορεί να σας παρέχει καθοδήγηση και συστάσεις για το οικονομικό σας σχέδιο", λέει η Davis.